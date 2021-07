Gli studenti del Deffenu di Olbia.

Sono 18 gli studenti del Deffenu di Olbia che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti, di cui anche una lode. Ad aver preso il 100 del corso Cat sono Chiara Fiori, Chiara Pinducciu, Angelica Vargiu, mentre del Cpia sono Patrizia Enna, Giuseppe Mattia Muzzu.

Gli studenti più bravi del curriculum chimica sono Veronica Bua, Carolina Fratta, Lorenzo Legnaioli, Mattia Legnaioli, Alessia Mossa. Ad aver preso la lode è, invece, Davide Fantasia, dell’indirizzo di informatica. Dello stesso curriculum ad aver conseguito il 100 sono Loris Pintore, Dylan Giorgio Portaluppi, John Paul Maccioni, Luca Pasquetto, Matteo Pinna, Michele Sechi.

Tanti anche i ragazzi, venticinque, che si sono diplomati con valutazioni tra il novanta e il cento. La didattica a distanza non ha, quindi, condizionato più di tanto il profitto degli studenti, e il grande impegno sia degli insegnanti sia della scuola, che ha distribuito gratuitamente oltre 170 tablet per la didattica a distanza per contenere i disagi di un anno così particolare.

Molto soddisfatta la dirigente Salvatrice Enrica Scuderi. “Un ottimo risultato nell’anno più difficile della scuola italiana – ha dichiarato -, sono molto soddisfatta del lavoro fatto e dell’impegno dei ragazzi, ancora più lodevole viste le privazioni che, soprattutto il mondo dei giovani, ha dovuto subire. In molti casi le restrizioni di libertà si sono trasformate in un maggiore impegno e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora speriamo in una ripresa nella normalità che ci permetta di riconquistare le modalità di lavoro consuete.”

