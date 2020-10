I rifiuti in un terreno in località Mogadiscio a Olbia.

Plastica rifiuti e persino eternit. E’ questo che si trova in un terreno in località Mogadiscio a Olbia trasformato in discarica. Rifiuti abbandonati in un terreno privato di fronte a via Astro Mari dove la recinzione che impediva di entrare è stata rotta creando un passaggio che permette a chiunque di disfarsi dei rifiuti, alcuni dei quali pericolosi.

Una residente della zona ha già segnalato la situazione all’ufficio della gestione dei rifiuti del Comune di Olbia ma, visto anche che si tratta di un terreno privato, al momento non è stato fatto nulla.

