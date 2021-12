Una discarica a Olbia.

La spiaggia di Bunthe a Olbia ancora presa di mira dagli incivili. Dopo il caso di vandalismo nelle rocce, imbrattate da una turista austriaca lo scorso ottobre, spunta una discarica di barattoli di vernici e sacchi di immondizia.

A notare l’enorme quantità di rifiuti abbandonati vicino al mare un passante, durante la sua passeggiata mattutina, che poi ha fotografato per condividerla sui social. La foto, pubblicata ha fatto subito discutere e c’è chi ha fatto notare che i rifiuti sarebbero presenti là da una settimana.

I barattoli di vernice sono tutti arrugginiti e sembrerebbe che il responsabile abbia svuotato la soffitta per poi abbandonare il tutto sulla spiaggia come se niente fosse. Tra l’immondizia sono presenti anche alcune pompe, quelle che vengono utilizzate per gonfiare i materassini da campeggio. Sulla