Lavori sulla diga del Maccheronis: acqua interrotta a Budoni e San Teodoro

Acqua interrotta in alcune zone di Budoni e San Teodoro.

Nell’ambito dei lavori di smantellamento dell’avandiga del Maccheronis, l’Enas – Ente Acque della Sardegna – ha comunicato che avvierà domenica 5 dicembre 2021 le operazioni di parziale svuotamento dell’invaso. Di conseguenza il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale ha previsto limitazioni nella fornitura di acqua grezza agli impianti gestiti da Abbanoa che producono acqua potabile per Budoni e San Teodoro.

In base alla disponibilità della risorsa idrica fornita dal Consorzio nei diversi impianti, i tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano per garantire il servizio nelle località interessate secondo un calendario di turnazioni che consenta alle utenze di accumulare scorte sufficienti. Le restrizioni rimarranno in vigore fino a domenica 12 dicembre quando il Consorzio di Bonifica dovrà ripristinare la normale alimentazione degli impianti di potabilizzazione di Abbanoa

Turnazioni nel Comune di Budoni.

Domenica 5 dicembre alle 16 sarà interrotta l’erogazione idrica nelle frazioni di Tanaunella, Porto Ainu, Baia Sant’Anna, Limpiddu, Solità bassa e San Gavino. Il servizio sarà ripristinato alle 8 della mattina di lunedì 6 dicembre quando sarà sospesa l’erogazione a Budoni centro. Successivamente si procederà a giorni alterni: martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 chiusure dell’erogazione nelle frazioni, mercoledì 8 e venerdì 9 chiusura dell’erogazione nel centro di Budoni. In tutte le località interessate Abbanoa garantirà la presenza di autobotti.

Restrizioni nelle frazioni di San Teodoro

Da lunedì 6 dicembre sino a domenica 12 dicembre sarà garantita l’erogazione idrica nella fascia oraria dalle 6 alle 14 per le frazioni di La Patimedda, Budditogliu, Straulas, Montiggiu di La Pietra, Badualga, Terrapadedda, Stazu di Mezzo, Pira Maseda, Sa Ruda, Suaredda di Supra, L’Alzoni, Li Teggi e Lu Lioni. In tutte le località interessate Abbanoa garantirà la presenza di autobotti.