Le giustificazioni della 26enne che ha imbrattato le rocce della spiaggia a Olbia.

E’ stata rintracciata, identificata e denunciata la donna austriaca di 26 anni che aveva dipinto un enorme volto su una roccia antistante la battigia della spiaggia di Funtana Umbrina a Olbia.

La giovane è stata trovata dalla Guardia Costiera di Olbia mentre risaliva sul suo van a Murta Maria. Sono bastate poche domande per far ammettere alla donna di aver dipinto la roccia da sola. “Non sapevo che fosse un reato“: è stata questa la giustificazione della 26enne che ha poi spiegato le sue motivazioni.

La giovane, attratta dalla bellezza del luogo, avrebbe voluto dare il suo contributo “artistico” per renderlo ancora più affascinante. Ora dovrà provvedere a pagare le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla denuncia.