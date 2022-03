Addio a Domenico Budroni.

Grande dolore a Olbia per l’improvvisa scomparsa, a 58 anni, per un malore, di Domenico Budroni. La sua allegria aveva conquistato il cuore di tutti in città. Sono infatti tante le fotografie che lo ritraggono sempre in compagnia e in clima di festa.

Domenico amava le feste, le moto e in passato era solito andare a caccia, assieme alla compagnia “La multa Palau“. Olbiese doc molto conosciuto in città, lavorava nell’Agenzia Laore Sardegna. Lascia una moglie e due figli, che si stringono nel dolore per la sua prematura scomparsa.