La giornata promossa dal comune di Calangianus.

Grande adesione a Calangianus per la giornata della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute delle donne di Komen Italia, in collaborazione con il Mater Olbia e il Policlinico Gemelli di Roma, finanziata dal Comune di Calangianus.

Sono tantissime le donne che hanno aderito all’iniziativa e che si sono sottoposte alle visite. “In un momento così complicato nell’accesso ai servizi sanitari – dichiara il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri -, abbiamo ritenuto importantissimo sostenere questa importante iniziativa, come riteniamo fondamentale alimentare la cultura della prevenzione, al fine di tutelare la salute”.

“Ringraziamo veramente di cuore la Komen Italia – prosegue – in particolare Cristina Senes, per lo straordinario lavoro, la passione, l’impegno e per la professionalità che offrite a favore delle donne. I miei ringraziamenti vanno anche all’Avis comunale, per la collaborazione e il sostegno”.