Il sindaco di Arzachena incontra la squadra di calcio femminile.

La squadra di calcio a 5 femminile “ASD Arzachena 2015” che militano in A2 hanno conquistato il diritto di giocare per la Coppia Italia. Grazie ai risultati conseguiti, le giocatrici hanno conquistato il quarto posto in classifica.

Un grande record per il calcio femminile arzachenese. Per questo motivo il sindaco Roberto Ragnedda ha voluto incontrare le ragazze, accolte anche dall’assessora delegata allo Sport Valentina Geromino per un premio speciale.

Il Comune ha deciso di concedere un contributo straordinario di 1.500 euro per meriti sportivi all’associazione presieduta da Gabriele Longu, che ha lavorato con impegno negli ultimi 7 anni per raggiungere questo traguardo.