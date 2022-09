Il guasto alla rete idrica Abbanoa di Olbia.

I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto nella condotta che alimenta il serbatoio della frazione di Berchiddeddu in territorio di Olbia dal sollevamento idrico di Uddastri. L’intervento di riparazione è stato immediatamente programmato per questa mattina: sono ora in corso i lavori per eliminare la dispersione che hanno richiesto la temporanea sospensione del servizio alle utenze delle frazioni di Berchiddeddu, Sa Castanza e Su Carru. Le operazioni saranno completate in serata, verso le 20, quando si procederà a ripristinare l’erogazione idrica.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’impianto qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.