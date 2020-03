Le enormi potenzialità del Mater Olbia nella lotta contro il coronavirus

Le dichiarazioni del consigliere Meloni.

“Attendo di leggere nel dettaglio la delibera – dichiara il consigliere regionale Giuseppe Meloni – odierna della giunta regionale, ma parrebbe che il Mater Olbia possa finalmente alzarsi dalla panchina, nella quale era stato relegato dalla stessa giunta Solinas nell’iniziale piano di emergenza coronavirus, e così scendere in campo”.

“Rispetto a questa decisione non posso che esprimere soddisfazione. Ritengo infatti, come ebbi modo di dichiarare pubblicamente lo scorso 9 marzo con una richiesta rivolta al presidente Solinas, che le enormi potenzialità del Mater potranno finalmente, in questo modo, essere sviluppate e quel nosocomio potrà diventare, così, un punto di riferimento essenziale in Sardegna per la lotta contro il coronavirus, anche a supporto delle strutture ospedaliere pubbliche che vivono un ulteriore momento di grave affanno”, continua il consigliere Meloni.

“E, infatti, ciò accade in una fase molto delicata a causa dell’impennata dei contagi nel nord Sardegna, con l’ospedale civile di Olbia in ginocchio a seguito della positività, riscontrata in grave ritardo, di parecchi operatori sanitari, con diversi altri sottoposti al tampone del cui esito non è dato sapere in quanto mancherebbero i reagenti per completare l’esame, e con parecchi altri colleghi che spesso sono costretti a continuare a lavorare, nell’ospedale e nel territorio, pur essendo sprovvisti dei DPI, essenziali per impedire la diffusione del virus”, conclude il consigliere Meloni.

