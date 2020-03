I casi positivi continuano ad aumentare.

Dopo gli ultimi casi positivi al coronavirus sono circa 40 le persone contagiate in Gallura, secondo le fonti sanitarie. La cifra non si somma a quella comunicata ieri dall’unità di crisi della Regione che conteggiava 216 casi per la provincia di Sassari, di cui ovviamente anche la Gallura fa parte.

Stanno arrivando gli esiti dei tamponi a tappeto fatti all’ospedale di Olbia dopo i 15 contagi rilevati. Nella giornata di ieri è stato rilevato un caso a Budoni e in serata è arrivata la conferma anche di un caso a Padru e Monti.

La Gallura e Sassari restano le aree più colpite della Sardegna con 216 casi positivi sul totale di 293, secondo i dati della Regione di ieri. Quello che preoccupa di più è il grande incremento dei positivi negli ultimi giorni: sono stati 60 in più nella giornata di giovedì e 82 nella giornata di ieri.

(Visited 4.104 times, 4.110 visits today)