Operativo nei prossimi giorni.

Nei prossimi giorni sarà operativo il Mater Olbia come ospedale di riferimento nella lotta contro il coronavirus. A confermarlo il consigliere regionale Giovanni Satta.

Si sono tenuti colloqui risolutivi fra il management dell’ospedale di proprietà della Qatar fondation e l’assessore Mario Nieddu. L’accordo è stato raggiunto subito.

Il Mater Olbia, che doveva entrare in campo nella terza fase del piano strategico della Regione ora diventa l’ospedale di riferimento.

Una notizia importante per il nord Sardegna e in particolare per la Gallura. Anche alla luce di ciò che è successo nei giorni scorsi negli ospedali di Olbia e di Tempio ora abbiamo un punto di riferimento . “Sono soddisfatto di questo importantissimo risultato che ho fortemente voluto , ringrazio l’assessore Mario nieddu , il Dottor Raimondi e il dottor Rispo” commenta il consigliere Satta.

