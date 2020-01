Eternit a Marina Maria.

Una passeggiata in spiaggia in una calda domenica d’inverno e la sorpresa che non ti saresti mai aspettato. Lì, abbandonato in mezzo alla natura, l’ennesimo deposito di eternit a Marina Maria. Sì, perchè probabilmente non è più neppure una sorpresa.

Da qualche anno, infatti, Marina Maria è oggetto di sversamenti abusivi di eternit più volte segnalate dai cittadini, come in questo caso, a testate giornalistiche, ma anche alle autorità. Un malcostume molto pericoloso per la salute e per l’ambiente su cui non deve calare l’attenzione.

