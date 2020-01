Controlli sulle strade, sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

I controlli dei carabinieri.

Anche questo fine settimana i carabinieri della compagnia di Siniscola hanno intensificato i controlli.

In particolare, i militari dell’Arma hanno controllato 250 persone, 110 autovetture, impiegando oltre 20 carabinieri. Durante i vari posti di blocco, sono state denunciate 6 persone sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

I controlli dell’Arma volti al rispetto del “Codice della Strada” proseguiranno su tutto il territorio della provincia di Nuoro, al fine di scongiurare tragici eventi durante la circolazione degli utenti della strada.

