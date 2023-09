Gli orari della Farmacia Territoriale di Olbia.

La Farmacia Territoriale di Olbia, situata nell’ex ospedale San Giovanni di Dio in viale Aldo Moro, sta apportando delle modifiche agli orari di distribuzione dei dispositivi per diabetici e dei prodotti per nefropatici al fine di migliorare l’accessibilità dei servizi ai pazienti.

A partire da ora, il servizio sarà disponibile al pubblico con i seguenti orari: Lunedì dalle ore 9 alle ore 13, martedì dalle ore 9 alle ore 13, mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 17:30, infine il venerdì dalle ore 9 alle 13.

Questi orari sono stati progettati per garantire una maggiore convenienza ai pazienti, consentendo loro di accedere ai dispositivi e ai prodotti di cui hanno bisogno in momenti più ampi durante la settimana. La Farmacia Territoriale si impegna a fornire un servizio efficiente e accessibile per garantire il benessere dei suoi pazienti diabetici e nefropatici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui