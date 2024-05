Voli dirottati e in ritardo per un incidente all’aeroporto di Olbia

Incidente durante le fasi di atterraggio per un piccolo aereo dell’Enav all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Non ci sono stati problemi di maltempo, ma qualcosa è andato storto. Il carrello si è rotto mentre il velivolo rientrava a terra, ma per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. Si tratta di un piccolo aereo dell’Enav che viene utilizzato per questioni tecniche, come radiomisure e test di apparati. Oggi, però, è servito per mettere alla prova la macchina dei soccorsi dello scalo gallurese. A bordo di norma ci sono due o tre persone e nessun membro dell’equipaggio avrebbe riportato ferite.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco perché c’è da rimuovere l’aeromobile e mettere in sicurezza la pista. L’incidente ha ovviamente avuto ripercussioni immediate sul traffico aereo. Il volo EasyJet in arrivo da Milano-Malpensa è stato dirottato su Cagliari e quello Volotea da Parigi-Orly è invece atterrato ad Alghero. In attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza vengono indicati in ritardo altri quattro aerei in partenza da Parigi, Bergamo, Napoli e Milano-Linate. Sono già otto i voli in partenza che stanno accumulando ritardo e le ripercussioni dell’incidente andranno avanti per tutta la giornata.

[foto: Giovanna Tamponi per GalluraOggi]

