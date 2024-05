A Buddusò vinti 16.200 euro con un ”5” al 10 e Lotto.

Felicità a Buddusò per una vincita a ”10 e Lotto”. Un anonimo scommettitore si è portato a casa 16.200 euro centrando un “5” nella Modalità istantanea.

Il fortunato non è solo in quanto a Roma, un altro giocatore ha centrato un “9” e ha vinto 20mila euro. Il scommettitore ha fatto una puntata nella Modalità Frequente, quella che si gioca ogni 5 minuti. La terza vincita ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, grazie ad un ‘9’.

