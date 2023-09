A poca distanza dal parco Fausto Noce una montagna di rifiuti

I rifiuti vicino al parco Fausto Noce a Olbia.

In via Andrea Doria, nel cuore di San Simplicio e vicino al parco Fausto Noce, c’è una discarica abusiva che sta crescendo ogni giorno di più. La denuncia è arrivata nel gruppo “Olbia – Quartiere San Simplicio”, da parte dei residenti che hanno documentato con foto la presenza di sacchi di immondizia.

L’area è quella che è inclusa in un progetto di rigenerazione urbana chiamato PinQua. In quell’area sorgerà un giardino. Ad oggi l’area si trova in uno stato di abbandono, anche a causa della maleducazione di qualcuno che l’ha presa come una discarica. Le foto sono agghiaccianti e hanno attirato le polemiche dei cittadini.

