Le irregolarità della nave sono emerse dopo l’ispezione al porto di Olbia.

Nella mattina di ieri a Olbia è stata fermata una nave straniera. Gli ispettori della guardia costiera, coordinati dal Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, hanno eseguito un’ispezione sulla nave da carico “Vera Rose”. La nave, battente bandiera Vanuatu, è ormeggiata nel porto industriale di Olbia.

Durante il controllo, sono state rilevate numerose deficienze nella sicurezza della navigazione, alcune delle quali hanno portato al fermo della nave. Questa unità, con una stazza lorda di 2735 tonnellate, è utilizzata per il trasporto di carico generale proveniente da Ijmuiden (Olanda). La nave è arrivata nel porto di Olbia durante il tardo pomeriggio dell’8 agosto per caricare cemento destinato ad Alessandria, in Egitto.

Gli ispettori della guardia costiera hanno riscontrato gravi carenze nella struttura della nave, in alcune dotazioni di sicurezza e nella preparazione professionale dell’equipaggio per le procedure antincendio. Queste irregolarità rendono la nave al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale. Attualmente, la nave è ferma nel porto di Olbia e rimarrà sotto custodia finché non verranno corrette queste gravi carenze.

Da inizio anno, sono state due le navi sottoposte a fermo amministrativo dalla guardia costiera di Olbia. Questa attività di controllo viene svolta in conformità a convenzioni, accordi internazionali e direttive comunitarie per la salvaguardia delle vite umane in mare e per la protezione dell’ambiente marino. L’obiettivo è garantire che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standard sviluppati per la tutela dell’ambiente marino.

