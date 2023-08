Olbia dice addio a Domenica Casula, aveva 90 anni

Addio a Domenica Casula.

Aveva 90 anni Domenica Casula, la nonnina scomparsa recentemente a Olbia. L’anziana, ha vissuto diverse epoche della città, dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico che ha reso grande il territorio della Gallura.

Zia Domenica era molto conosciuta e voluta bene in città, ricordata come una dolce nonnina come la descrivono i suoi concittadini. Sui social compaiono alcune fotografie che ritraggono la sua spensierata giovinezza trascorsa in una Olbia che fu. Oggi sono tanti coloro che hanno dato l’ultimo saluto alla 90enne, malata da tempo. A pubblicare una dedica alla donna è stato il figlio, Giuseppe, accolto da numerosi messaggi affettuosi da parte dei suoi concittadini, che si stringono nel dolore per la scomparsa della dolce nonnina di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui