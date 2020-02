La storia di Floriana.

Si chiama Floriana ed è un’ex assistente di volo Meridiana. È lei la donna che, al termine del flash mob di solidarietà di domenica scora all’aeroporto di Olbia, ha colto l’invito di salire sul palco e ha parlato a viso aperto ai politici presenti. Un intervento di pancia il suo. Dettato dall’istinto e dal dolore di trovarsi senza il proprio lavoro. E che ha messo in imbarazzo molti dei politici presenti sul palco.

“Ho iniziato a lavorare per Meridiana nel 2004 e ho ottenuto l’assunzione solo grazie a una causa che mi sono trovata costretta a portare avanti insieme ad altri colleghi nella mia stessa situazione”, spiega.

“Nel 2011 è stato aperto dall’azienda il primo periodo di cassa integrazione. Contemporaneamente a questo l’azienda acquisiva le compagnie Air Italy ed Euro Fly – prosegue Floriana –. Queste due acquisizioni hanno portato al collasso della compagnia la quale ha ritenuto che, a quel punto, fossimo troppi per poter essere appetibili per eventuali acquisitori. Quindi nel 2016 ha avviato le procedure di licenziamento”.

Adesso Floriana, disoccupata con 2 figli, è in causa con Meridiana al tribunale di Tempio. Causa che su altri fori altri colleghi hanno già vinto, ma il Tribunale di Tempio è attualmente sprovvisto di giudici e da 4 anni attende la sentenza. Intanto, lei che sarda non è, ma da 17 anni considera la Sardegna la sua terra, sta facendo di tutto per non lasciare l’isola e passa da un lavoro precario all’altro.

“Mi dispiace aver utilizzato dei toni così forti, ma sono stanca di questi politici. Non posso pensare che dal 2016 non abbiano potuto fare niente, per quale ragione vengono qui? – si chiede l’assistente di volo –. Hanno licenziato noi, l’azienda chiude i bilanci in rosso e non porta crescita, il Governo ha firmato gli accordi, il Qatar ha promesso una crescita, perché il Governo non ha controllato la situazione? Neppure quando hanno aperto la cassaintegrazione e contemporaneamente acquisito due compagnie”.

