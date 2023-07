Olbia dice addio a Franco Rosas, storico gioielliere della città

Chi era Franco Rosas.

Olbia è rimasta orfana di un’altra figura storica. Aveva 76 anni Franco Rosas, proprietario ed erede della gioielleria Rosas, che con i suoi 100 anni era non solo una delle più antiche attività olbiesi, ma anche il primo negozio del settore in città.

Franco Rosas, ricordato come un signore molto gentile, era un olbiese di adozione e, assieme al fratello Pinuccio, gestiva la storica gioielleria, che nonostante gli anni passati è rimasta una dei pochi negozi che vende brand di lusso, nonché rivenditore autorizzato di Rolex. La sua bravura nel settore imprenditoriale, unitamente a quella della sua famiglia, ha fatto sì che l’attività conservasse lo stesso marchio di qualità nella vendita dei gioielli.

Per questo Rosas sarà ricordato come “un tassello importante per la città”, come lo descrivono i suoi amici che gli hanno dato l’ultimo saluto nei social. Il 76enne lascia una moglie e due figlie che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.

