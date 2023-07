La consigliera di minoranza Ivana Russu denuncia i troppi rifiuti abbandonati a Olbia.

La problematica dell’abbandono dei rifiuti torna in Consiglio comunale a Olbia. A denunciare questo atavico problema è la consigliera di minoranza Ivana Russu, che è intervenuta ieri pomeriggio per segnalare la presenza di discariche abusive in città.

“Mi rivolgo al sindaco, all’assessore Sciola, ma anche all’assessore Casu – ha detto la consigliera -. Accade oramai da molto tempo che ci siano delle zone della città interessate da piccole discariche. Io avrei potuto, viste le segnalazioni fatte da diversi cittadini, utilizzare i mezzi che spesso utilizziamo. Faccio vari esempi, via Cesti, via Cimabue e via Ferrini, una strada che percorriamo tutti. La percorrono tutti i giorni gli operatori della Devizia, la polizia locale, noi tutti abbiamo gli occhi per vedere cosa accade. Abbiamo provato a fare delle segnalazioni. A Devizia, che dice di rivolgersi alla polizia locale e questa che dice di rivolgersi o al settore Ambiente e manutenzioni o addirittura alle guardie ecozoofile”.

La consigliera di minoranza ha messo in evidenza che si tratta di vie principali della città e che queste discariche sono sotto gli occhi di tutti e trafficate. “Per oltre due settimane – prosegue Ivana Russu -, la mondezza, i sacchi di mondezza, sono rimasti in via Cesti, Cimabue e Ferrini. Trascorse due settimane voglio anche far rilevare che alcuni residenti hanno attaccato dei cartelli di insulti a chi lascia la mondezza. Però qualcosa evidentemente non funziona, perché se io sono un operatore che passa in quelle zone e vedo che ogni giorno la mondezza che si accumulano una segnalazione devo farla”.

