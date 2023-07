Le celebrazioni a Tempio per i 40 anni della strage di Curragghja

Grance commozione oggi a Tempio dove è arrivato anche il messaggio di Mattarella per i 40 anni dalla strage di Curragghja. Quella del 28 luglio è una ricorrenza di portata tale che, dal 2011, la stessa data riveste il ruolo di 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗲𝗴𝗻𝗮, istituita con L.R. 13 del 30.06.2011 (Proposta di legge dell’On. Andrea Biancareddu, all’epoca Assessore all’Ambiente), al fine di diffondere un messaggio di sensibilizzazione e di promuovere una riflessione sullo stretto rapporto fra uomo e ambiente.

Quest’anno, la cerimonia vedrà la partecipazione del 𝗖𝗼𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹, dei 𝗧𝗲𝗻𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗶 𝗡𝗲𝗼𝗻𝗲𝗹𝗶 con 𝗘𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗧𝗲𝘀𝗲 e del il 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗸 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: gli artisti, coordinati da Alessandro Achenza, onoreranno la memoria delle vittime con una esibizione sul tema degli incendi.

Di seguito, gli appuntamenti della commemorazione in dettaglio:

𝟭𝟳.𝟬𝟬 – Deposizione di una corona d’alloro presso il 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗳𝘂𝗻𝗲𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗖𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲;

𝟭𝟴.𝟬𝟬 – 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗮 in suffragio dei Caduti presso la 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗿𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗖𝘂𝗼𝗿𝗲;

𝟭𝟵.𝟬𝟬 – 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲𝗼 per la deposizione di una corona d’alloro nel 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, in viale Caduti di Curragghja, con la partecipazione della 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼;

𝟮𝟬.𝟯𝟬 – Il 𝗖𝗼𝗿𝗼 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹, i 𝗧𝗲𝗻𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗶 𝗡𝗲𝗼𝗻𝗲𝗹𝗶 con 𝗘𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗲 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗧𝗲𝘀𝗲 e il 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗸 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼, coordinati da Alessandro Achenza, onoreranno la memoria delle vittime con una esibizione sul tema degli incendi presso l’𝗔𝗻𝗳𝗶𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂.

