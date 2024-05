Olbia dice addio Franco Sardo, lutto nel mondo dello sport

L’improvvisa scomparsa di Franco Sardo a Olbia.

È improvvisamente mancato e lascia un grande vuoto a Olbia Franco Sardo. Milanese di nascita, si era trasferito a Olbia con la famiglia di origine da circa 45 anni, fin da ragazzino. A Olbia era cresciuto e aveva fatto tutte le scuole, diventando protagonista anche in ambito sportivo.

Entrato a far parte delle giovanili dell’Olbia Calcio, aveva fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra, dove aveva fatto alcune apparizioni. Ma Franco nell’ambiente sportivo era conosciuto anche in altri ambiti. Dal calcetto al tennis. Membro del TC Terranova Olbia, se ne sarebbe andato impegnato in ciò che amava, per via di un malore durante una partita di tennis.

Geometra nella vita professionale, era una persona molto popolare e amata a Olbia. Conosciuto da chiunque come una bravissima persona, tutti ricordano il suo “marchio di fabbrica”: il sorriso, che conquistava tutti. La sua voglia di vivere, di divertirsi, il suo essere sempre pronto allo scherzo, erano tratti distintivi di una personalità di sui si sentirà la mancanza in città. Lascia la mamma, la sorella Paola, la moglie, e tantissimi amici che in questi momenti lo stanno ricordando sui social network con centinaia di messaggi di cordoglio e disperazione. Una scomparsa improvvisa, un vuoto incolmabile, un altro pezzo di Olbia che se ne va improvvisamente.

