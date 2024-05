Un possibile Ufo avvistato nel cielo di Olbia

Un oggetto sferico sarebbe stato avvistato nel cielo di Olbia: potrebbe essere l’avvistamento di un Ufo. Di sicuro l’oggetto volante non era identificato da chi ha assistito al fenomeno luminoso in cielo. A raccontare l’episodio è UfoSardegna_news, pagina Facebook del Giornale ufologico sardo. “É pervenuta poco fa la segnalazione da Olbia, di un avvistamento accaduto stamattina verso le 7,30 – si legge nella pagina -. Degli automobilisti in transito sulla tangenziale, SS 729, hanno notato nel cielo, in direzione del supermercato LIDL, una sfera metallica stazionante, che rifletteva la luce del Sole che stava sorgendo“.

L’avvistamento sarebbe avvenuto dalla Sassari-Olbia e l’oggetto sarebbe comparso non lontano dall’aeroporto. In questo periodo, va ricordato, davanti alla Sardegna c’è la maxi-esercitazione militare Mare Aperto 2024. Nelle scorse settimane era comparso anche un sommergibile all’interno del porto di Olbia. “Il tempo di rendersi conto di quello che stavano osservando, “la sfera metallica” scompariva dalla vista – si legge ancora sulla pagina Facebook -. Escludono aerei in quanto si vedeva perfettamente la forma sferica. Restiamo in attesa di altre segnalazioni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui