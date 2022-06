L’agente della polizia locale di Olbia va in pensione.

Dopo 44 anni di attività alla polizia locale di Olbia, Gian Stefano Ricci va in concedo. Lo ha comunicato sui social, nella sua pagina dedicata alla città che gestisce come amministratore, salutando con un po’ di nostalgia la sua carriera lavorativa.

“Era un momento che tanto attendevo ma – dichiara – che allo stesso tempo, sapevo che comunque mi avrebbe rattristato. Mi spoglio della divisa che ho sempre portato con grande onore e infinito orgoglio, dopo quasi 43 anni di servizio. Sono certo di aver concorso a mantenere alto l’onore della mia amata città e delle amministrazioni che ho rappresentato e auspico di aver lasciato in tutti coloro che mi hanno conosciuto in ambito lavorativo, un buon ricordo. Ai mie colleghi auguro ogni bene e per loro spero ci sia un futuro evolutivo e pieno di soddisfazioni”.