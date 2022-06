Addio a Mario Decandia.

Era originario di Tempio Mario Decandia, il 35 enne morto tragicamente ieri notte nell’incidente a Maiorca, investito da un poliziotto che ha perso il controllo dell’auto, mentre si trovava assieme a due amici che sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Sos Espanses.

La vittima, nata a Tempio come il padre (la madre è di Luras), si era trasferita dieci anni fa in Spagna nelle Baleari per lavorare come cameriere in una catena di ristoranti. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo pieno di vita e uno sportivo fan sfegatato della Juventus. Aveva lavorato anche in altre città europee, come Londra, e poi, innamoratosi, di Maiorca aveva deciso di passare la vita là, senza però perdere di vista l’amore per la sua terra natale.

Cosa sappiamo di quella tragica notte.

Il giovane aveva appena finito il turno di lavoro presso il ristorante 49 Steps, intorno alla mezzanotte. Si trovava in compagnia di un collega svizzero e di un’amica polacca, 25 anni e 35 anni, quando da lì a poco è giunta un’auto della Policia Local che li ha presi in pieno. Alcuni testimoni riferiscono che l’auto non aveva le sirene accese, l’autista ha perso il controllo dell’auto prima di immettersi in viale Gabriel Roca. La notizia della morte di Decandia ha sconvolto tutta la Sardegna e i social si sono riempiti di tanti messaggi di dolore per questa tragedia.