Il murale a Olbia.

Olbia sarà la prima città europea a ospitare un’opera di Gustavo Oviedo, diventando così un museo a cielo aperto. Il murale è stato realizzato in via Della Refezione, in pieno centro storico. Infatti, in questi giorni, nella via erano in corso dei lavori.

Ora il muro della strada pedonale potrà godere dell’opera di un artista di fama internazionale. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Settimo Nizzi, la presidente della commissione cultura, Simonetta Padre, e il mecenate Anthony Handler.