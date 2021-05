La dedica di un fidanzato pentito a Olbia.

“Perdonami Gioia ho sbagliato e senza di te la mia vita non ha più senso”. Deve averla combinata grossa un fidanzato di Olbia per aver pensato di fare una dedica alla sua ex usando un camion vela. La trovata originale, che sta girando per tutte le strade della città, è diventata virale scatenando tante reazioni.

C’è chi la trova romantica, c’è chi ha suggerito alla misteriosa “Gioia” di scappare a gambe levate. Misteriosa è l’identità dell’autore innamorato e della delusa, ma tra le reazioni, sopratutto le donne si sono schierate dalla parte della misteriosa ragazza, suggerendole di non perdonare l’autore perché, a giudicare, dalla grandezza dell’insegna non deve essere stato certo un piccolo errore.

