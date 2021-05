L’arresto della coppia di fidanzati a La Maddalena.

I carabinieri della Stazione di La Maddalena, con il supporto di quelli della Motovedetta CC813 di stanza sull’isola, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto una coppia di giovani fidanzati, di 23 e 25 anni, con precedenti specifici.

I militari, a conclusione di un’autonoma attività di indagine durata diversi giorni, hanno accertato che all’interno dell’abitazione dei conviventi avveniva lo spaccio della droga. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire in modo sparso sul tavolino della sala da pranzo 8 grammi di cocaina suddivisa in sette dosi pronte allo smercio, 140 grammi di marijuana suddivisa in due confezioni rinvenute tra il salotto e la camera da letto, 300 grammi di sostanza da taglio di tipo creatina, oltre 1.000 euro in contanti, due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento tra cui laccetti e buste di cellophane.

Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Per i due giovani è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, convalidato nell’udienza di stamani. Per i due giovani è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in La Maddalena.

(Visited 280 times, 280 visits today)