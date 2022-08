Accumula rifiuti nel terreno vicino ad un condominio di Olbia

La segnalazione di alcuni residenti del palazzo a Olbia.

Rifiuti che ogni giorno si accumulano davanti ad un condominio di Olbia. Stando alle segnalazioni di alcuni residenti delle palazzine di via Bellini, qualcuno sta gettando l’immondizia in un terreno che si trova adiacente il condominio.

In particolare, un residente ha notato il soggetto avvicinarsi a buttare i sacchi nell’area, che è privata anche se si trova a ridosso delle palazzine popolari, riducendola in poco tempo ad un immondezzaio. “So chi è, lo fa spesso e ho fatto una segnalazione alla Devizia – dice il giovane che abita in una delle palazzine -. Non ho purtroppo avuto risposta e ancora i rifiuti sono là, assieme agli escrementi dei cani, perché qualcuno usa quel terreno per fargli fare i bisogni”.