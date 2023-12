Dolore a Olbia per la scomparsa di Giuseppe, aveva 49 anni

Addio a Giuseppe Uccula.

Olbia è ancora incredula per la scomparsa di Giuseppe Uccula. L’imprenditore, molto conosciuto, se ne è andato a soli 49 anni la sera della vigilia di Natale. Il lutto ha scosso tantissimo la città, che voleva molto bene all’uomo.

Giuseppe Uccula amava molto i motori, in particolare le due ruote. Nel luglio del 2020 era rimasto coinvolto in un incidente in Estonia, dove aveva riportato brutte ferite. Quel giorno era assieme a un suo amico, che aveva riportato ferite più lievi. Sono tanti i messaggi di dolore sui social, scritti dai tanti amici e conoscenti dell’uomo, i quali gli hanno dato l’ultimo saluto.

