A Murta Maria i lavori di riqualificazione: nuovo marciapiede e parcheggio

Gli interventi di riqualificazione a Murta Maria.

Murta Maria si fa bella. La frazione a sud di Olbia sarà interessata da diversi lavori di riqualificazione. Saranno, infatti, realizzati i nuovi parcheggi all’ingresso del paese e un nuovo marciapiede per aumentare la sicurezza dei pedoni.

In particolare, il parcheggio sterrato di via Del Rabarbaro sarà finalmente asfaltato. L’area che è da sempre utilizzata come piazzale di sosta avrà nuova vita grazie a un intervento da 120mila euro, il cui progetto è stato recentemente approvato dal Comune di Olbia.

La frazione sarà poi interessata da un altro intervento che riguarda la realizzazione di un marciapiede. Il quartiere di Olbia è sempre stato privo di marciapiedi, eccetto nella strada principale dove sono di recente realizzazione. Il Comune ha approvato di recente il progetto di fattibilità tecnico economica del costo di 500 mila euro, per realizzare un marciapiede in viale Porto Istana. Attualmente la lunga strada che porta all’omonima spiaggia è quasi totalmente priva di un passaggio pedonale. Questi interventi renderanno la frazione più sicura sia per i turisti che per gli abitanti.

