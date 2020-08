L’incidente a Beppe Uccula.

È rientrato finalmente a casa l’imprenditore di Olbia Bebbe Uccula, rimasto ferito gravemente in un incidente in moto in Estonia il mese scorso. L’imprenditore, curato per diversi giorni nell’ospedale di Tallin, è stato finalmente dimesso e fatto rientrare in Italia, dove ad attenderlo c’erano i suoi familiari e i suoi amici più stretti.

Dovrà, comunque, seguire un periodo di riabilitazione dopo la brutta caduta avuta in moto. Nel tentativo di schivare un alce, Uccula era, infatti, finito a terra e poi contro un camion, riportando un brutto trauma cranico. Le sue condizioni sono poi via via fortunatamente migliorate con il passare dei giorni.

(Visited 256 times, 378 visits today)