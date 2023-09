Olbia dice addio alla sua storica infermiera Giustina

Addio a Giustina Careddu.

Aveva 75 anni, Giustina Careddu ed è stata una delle storiche infermiere dell’ospedale di Olbia. La donna, conosciuta in città, è ricordata come una grande lavoratrice e mamma. Sono in tanti quelli che oggi hanno appreso la notizia e salutano la donna, voluta bene da tanti e descritta come una ”brava e gentile persona”.

La scomparsa di Giustina Careddu, a causa di una malattia, ha lasciato un grande vuoto nei cuori di chi le voleva bene. “Amore mio, hai resistito finché hai potuto, ma hai visto che tua figlia è una donna ormai grazie ai tuoi insegnamenti e hai deciso che era ora di andare. Lasci in tutti noi un grande vuoto, Giustì“, è uno dei tristi messaggi che ha ricevuto la donna. Il suo funerale si terrà il 13 settembre alle ore 16 nella Basilica di San Simplicio.

