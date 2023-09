L’appello di una donna sul problema degli affitti a Olbia.

Tra pochi giorni dovrà lasciare la sua casa e non sa dove andare. Una donna di 37 anni, che abita non tanto lontano da Olbia, racconta di trovarsi in difficoltà perché, a causa del suo lavoro precario e del suo cane, non riesce a trovare un’abitazione in città.

La 37enne, di nome Francesca, è molto preoccupata perché ha paura di trovarsi per strada e ha chiesto aiuto. “Mi trovo in questa situazione perché i proprietari della casa dove stavo in affitto ora l’hanno venduta – racconta -. Sapevo che sarebbe successo e mi sono messa alla ricerca di una casa, ma sembra impossibile perché lavoro con contratti a termine e ho un cane di 8 anni. La maggior parte dei proprietari a Olbia affittano ai turisti e se affittano non vogliono animali o chiedono contratti a tempo indeterminato”.

L’appello.

Francesca racconta di non poter contare sulla famiglia o di conoscenti che possano darle una sistemazione temporanea. Così ha fatto un appello agli olbiesi. “Non ho più rapporti da tempo con la mia famiglia e non posso chiedere aiuto a loro né a parenti – spiega la 37enne – e sto cercando lavoro a Olbia, dunque a breve sarò là perché da me ci sono poche possibilità di trovare lavoro. Faccio appello alla generosità di chiunque voglia tendermi una mano e ci possa dare un lavoro e un alloggio in affitto. Sarebbe gradito anche solo vitto e alloggio che, in attesa di trovare un lavoro, ripagherei dando una mano per qualche ora ogni giorno in casa o azienda a seconda delle mie capacità. Sono una persona onesta e capace e spero che questo mio appello arrivi alle persone giuste”.

