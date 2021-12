I controlli sul green pass a Olbia.

Conto alla rovescia per i festeggiamenti nei bar e nei ristoranti di Olbia. E’ il primo Natale che si passerà con l’osservanza dell’obbligo del green pass per i gestori dei locali, che quest’anno, con il venire meno delle restrizioni e dei lockdown, dovranno osservare la regola.

Sono tanti i bar e ristoranti, che si sono adeguati alla norma, che prevede l’obbligo al controllo della certificazione ai clienti prima di sedersi a consumare, ma sono ancora tanti chi ancora quelli che non lo chiedono. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, ha avvisato che, durante le Feste, verranno aumentati controlli. “Sappiate che dovrete chiedere il green pass perché qualora non lo facciate rischiate una multa salata e non è caso in un periodo come questo”, ha detto.