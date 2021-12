Il Natale in piazza Crispi a Olbia.

Dietro il grande albero di luci di piazza Crispi, la fontana inaugurata l’estate scorsa, assieme al nuovo lungomare, un gioco di luci e musiche natalizie.

Una novità del Natale 2021, dove l’area che soltanto lo scorso anno era occupata dal cantiere per i lavori del nuovo waterfront cittadino, si inserisce tra quelle più emozionanti del centro storico, dove sono stati allestiti gli addobbi e organizzati gli eventi delle festività. Le iniziative, infatti, si sono estese anche sul nuovo lungomare, come quella del 13 dicembre scorso, dove si è svolto un evento di animazione per i bambini con le mascotte della Disney.