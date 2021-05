Le vaccinazioni per gli over 40 a Olbia.

“Venerdì 21 e sabato 22 maggio, dalle 19 alle 24, presso l’hub di Olbia, vaccineremo le persone over 40 del territorio – afferma il sindaco Settimo Nizzi – .Si tratta di una notizia meravigliosa perché potremo mettere in sicurezza moltissime persone ed accelerare il processo necessario ad uscire dalla pandemia prima possibile”.

Sarà possibile prenotare sul portale dedicato, cliccando a questo link , a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 21 maggio. Una volta preso l’appuntamento, bisogna recarsi nella data e nell’ora indicate all’hub vaccinale allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata) ricordando di portare con sé un documento d’identità e la tessera sanitaria. Per velocizzare le operazioni, è opportuno stampare e portare inoltre la scheda anamnestica ed il consenso. I due moduli verranno forniti direttamente in loco a chi non avesse la possibilità di stamparli prima.

“Invitiamo tutti i nostri concittadini over 40 a prenotarsi ed a procedere con la vaccinazione. Ricordiamo ancora una volta che i vaccini sono l’unica arma che abbiamo per affrontare, vincere la guerra contro il virus e riappropriarci delle nostre vite” conclude il sindaco.

