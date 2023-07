Inaugurato il primo circolo di +Europa in Gallura.

Il tour di Federico Pizzarotti in Sardegna giovedì ha toccato anche Olbia con l’inaugurazione del primo gruppo di +Europa in Gallura.

“Stiamo crescendo sui territori e lo dimostrano i tre gruppi inaugurati in questi giorni a Sassari, Olbia e Nuoro“, afferma Pizzarotti, presidente nazionale di +Europa che tiene a rimarcare come la formazione europeista sia naturalmente collocata nel perimetro del centrosinistra.

“La presenza di Federico, e i suoi dieci anni da sindaco di Parma, dimostrano sempre più la nostra volontà di coinvolgere gli amministratori locali nella costruzione del partito in tutta Italia – prosegue Riccardo Lo Monaco, coordinatore regionale di +Europa – offrendo loro un luogo di confronto anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nell’isola”.

Per Barbara De Luca, eletta portavoce del gruppo gallurese, +Europa “si impegnerà, a Olbia e in tutta la Gallura, a promuovere iniziative e progetti che favoriscano la transizione verso un’economia verde, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse locali, con l’ambizione di divenire un punto di riferimento per l’elaborazione di politiche locali basate su principi di giustizia sociale, equità e inclusione”.

