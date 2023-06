L’incendio di un’auto nella circonvallazione di Olbia.

Alle prime ore di questa mattina, intorno alle 2, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nella circonvallazione ovest, in prossimità della rotatoria di via Cuba, a causa di un incendio che ha coinvolto un’auto. Le circostanze sono ancora sconosciute, poiché al momento dell’arrivo della squadra di soccorso non c’era nessun occupante presente.

Gli operatori del 115 hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, mettendo a frutto le loro competenze e l’attrezzatura adeguata per contenere e domare le fiamme che divoravano il veicolo. Nonostante gli sforzi profusi, l’automobile è stata completamente distrutta dall’incendio, lasciando solo un ammasso di rovine carbonizzate.

Nel frattempo, per fare luce sull’accaduto e raccogliere informazioni utili, sono giunti sul luogo anche i carabinieri della locale stazione. La loro presenza ha contribuito a garantire l’ordine e la sicurezza durante le operazioni di soccorso e indagine. Gli inquirenti hanno iniziato a raccogliere elementi per cercare di comprendere le cause scatenanti di questo incendio, cercando di stabilire se si tratti di un incidente o di un evento doloso.

