L’inseguimento in auto a Olbia.

Nella giornata di ieri, dopo un inseguimento automobilistico che si è sviluppato tra il centro di Olbia e Pittulongu, i carabinieri sono riusciti a bloccare un uomo. Il fuggitivo, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato arrestato e condotto in carcere in ottemperanza a un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura di Tempio. Per la mattinata di oggi, è stata fissata l’udienza di convalida del fermo presso il tribunale di Tempio.

Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano La Nuova Sardegna, sembra che l’uomo sia stato individuato e inseguito nell’ambito di un’ampia indagine che riguarda la ricettazione e il riciclaggio di veicoli di provenienza incerta, potenzialmente rubati. L’indagine in questione è ancora in corso e si trova in una fase delicata. Non si può escludere che altre persone possano essere coinvolte nell’operazione condotta dai carabinieri di Olbia.

L’arresto del sospettato rappresenta un importante sviluppo per gli inquirenti, che stanno concentrando i propri sforzi nel comprendere l’intera rete di attività illegali legate alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli.

