Fuoco tra gommoni e moto d’acqua, incendio nella zona industriale a Olbia

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Madagascar in un deposito di moto d’acqua e gommoni

I vigili del fuoco hanno domato un incendio scoppiato in un deposito di moto d’acqua e gommoni a Olbia. Gli uomini del 115 ieri sera sono intervenuti lungo i moli della zona industriale perché le fiamme stavano aggredendo un’azienda. Il fuoco stava divampando in un deposito che ospita attrezzature nautiche e, soprattutto, moto d’acque e gommoni in via Madagascar. L’intervento tempestivo ha permesso di limitare i danni e, una volta domato il rogo, sono partite le indagini per individuare le cause.