Rissa con coltellata a San Teodoro: un ragazzo in ospedale

Tensione nel centro di San Teodoro alle prime luci dell’alba: spunta un coltello e un giovane finisce in ospedale

Un giovane è finito in ospedale a Olbia dopo aver ricevuto una coltellata per le strade di San Teodoro. I carabinieri del comando provinciale di Nuoro stanno ricostruendo quello che è accaduto nel centro del paese alle prime luci dell’alba di sabato. Un giovane sin trovava in centro con due amici quando ha incontrato un altro gruppo ed è spuntata un’arma. La coltellata ha raggiunto un giovane che, nel fuggi fuggi generale dal centro di San Teodoro, è stato soccorso dai volontari del 118 e trasportato all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica e individuare i protagonisti. Tre giovani del Nuorese sarebbero già stati identificati. Il nuovo accoltellamento che arriva a pochi giorni dal sangue sulla spiaggia di Marinella. Era la notte tra sabato 13 e domenica 14 quando un 35enne di Sassari ha ricevuto una coltellata alla schiena al culmine di una rissa in mezzo ai locali del lungomare. Per quella vicenda Elia Di Genova, trapper romano noto con lo pseudonimo di Elia 17 Baby, è accusato di tentato omicidio. Ora i carabinieri stanno indagando per scoprire chi abbia impugnato un coltello stamattina presto a San Teodoro.