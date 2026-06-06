Incidente all’incrocio di Olbia, un ferito: cosa è successo

Ennesimo incidente all’incrocio di via Canada a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 6 giugno, a Olbia, all’incrocio tra via Canada e via Ruanda. Secondo le prime informazioni, una Volkswagen Passat condotta da componenti di una famiglia straniera non avrebbe rispettato un segnale di stop, causando lo scontro con un’altra auto.

Nell’impatto è rimasto ferito uno degli occupanti coinvolti, che ha riportato contusioni. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il ferito è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti necessari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

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