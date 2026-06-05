Violento incidente sulla 125 per Olbia: uno dei feriti è grave

Un incidente con feriti sulla strada per Olbia.

Questo pomeriggio, sulla strada statale 125, per Olbia, si è verificato uno spaventoso incidente stradale. Stando alle prime informazioni, lo scontro ha coinvolto tre veicoli e cinque persone. Il violento sinistro ha causato alcuni feriti.

Pare che l’incidente sia stato causato da un’invasione di corsia da parte di una delle auto coinvolte, nei pressi del Mater Olbia. I feriti sarebbero turisti di nazionalità straniera. Lo scontro ha causato diversi disagi per gli automobilisti con lunghe code. Una persona, rimasta incastrata in un’autovettura, é stata presa in carico dal personale dell’elisoccorso. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco e Polizia Locale di Olbia.

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