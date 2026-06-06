I preparativi per il concerto di Vasco Rossi a Olbia.

Il raduno dei fan più accaniti del Blasco Fan Club, pronti a campeggiare pur di conquistare le prime file sotto il palco, anticipa di qualche giorno il doppio concerto di Vasco Rossi alla Olbia Arena, previsto per il 12 e il 13 giugno. L’evento richiamerà oltre settantamila persone e l’attesa coinvolge sia i sostenitori storici, entusiasti di assistere allo spettacolo nella propria città, sia la macchina organizzativa comunale.

Per gestire l’impatto della massiccia affluenza e limitare i potenziali disagi nelle aree adiacenti, l’amministrazione locale ha attivato il Centro operativo comunale. Attraverso un apposito provvedimento, si punta a garantire lo svolgimento pacifico delle due serate. Parallelamente, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunirà su disposizione della Prefettura di Sassari per perfezionare la pianificazione logistica e la sicurezza del territorio.

Le ripercussioni sulla vita cittadina riguarderanno principalmente la viabilità, con modifiche sostanziali concentrate soprattutto nella zona industriale. Il comando della Polizia locale ha disposto la chiusura al traffico di diverse arterie stradali nei pressi dell’arena, tra cui alcune sezioni di via Dei Lidi, via Escrivà e la rampa di collegamento verso la strada per Palau. Tali restrizioni ricalcano i modelli organizzativi già applicati con successo in passate manifestazioni di grande portata.

Mentre fervono i preparativi istituzionali, la città si sta mobilitando per accogliere spettatori in arrivo da ogni regione d’Italia. Per i residenti appartenenti al Blasco Fan Club si tratta di un’occasione inedita di vivere l’esperienza musicale e i tradizionali riti della vigilia direttamente sul suolo natale, compensando le variazioni al traffico urbano con la rilevanza culturale ed economica dell’appuntamento.

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