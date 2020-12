L’incidente sulla sopraelevata di Olbia.

Incidente, questo pomeriggio, verso le 14,30, alla fine della sopraelevata nord, in direzione Palau. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Gli occupanti dei veicoli, un 38enne di Olbia, una 41enne di Santa Teresa, ed un altro conducente di cui non si conoscono le generalità, sono rimasti lievemente feriti, ma sono comunque stati trasportati in ospedale per accertamenti.

La strada è rimasta bloccata per il tempo necessario a spostare i mezzi dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Olbia, che si sono occupati, insieme al personale del 118, dei soccorsi.

