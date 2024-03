Violento incidente a Olbia, due feriti in uno scontro fra tre autovetture

Incidente nella zona industriale di Olbia.

Nella serata di oggi, intorno alle 18:40, in zona industriale di Olbia è avvenuto un violento incidente stradale tra tre autovetture. Lo scontro è avvenuto in via Ruanda.

Secondo le prime informazioni emerse, lo scontro è avvenuto per cause ancora da accertare, ma ha provocato il ferimento di due persone, le quali sono state trasportate d’urgenza presso l’ospedale di Olbia dal personale sanitario del 118 per gli opportuni accertamenti medici.

La scena dell’incidente ha visto la presenza dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

